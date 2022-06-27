صالات العراق ينهي استعداداته لمواجهة نظيره المغربي في نهائي كأس العرب

شفق نيوز / أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات، ناظم الشريعة، يوم الاثنين، جاهزية الفريق لمواجهة نظيره المغربي في نهائي كأس العرب.

وقال الشريعة، في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق المباراة النهائية المقررة غداً، وحضرته وكالة شفق نيوز: "نحن مستعدون لهذه المواجهةِ المُهِمة والتي لا تخلُو من الصعوبةِ، ونحترمُ المنتخبَ المغربيّ الذي يعدُّ من أفضل المنتخباتِ العربيّة، فضلاً عن احترامي لمنتخبي".

وأضاف أن "هدف المنتخب العراقي في المباراةِ النهائيّة، هو التتويجُ بالبُطولة"، لافتاً إلى عزمَ اللاعبين على الظهورِ بالشكلِ الأمثل لإسعادِ الجماهير العراقيّة".

وأقر الشريعة، بأن "المنتخب العراقي لكرة الصالات، يعاني كثرةَ الإصابات التي تعرضَ لها عددٌ من اللاعبين، وبالتالي سيغيبون عن مباراةِ يوم غد".