صالات العراق يلاقي نظيره البحريني في "مباراتين وديتين" استعداداً لآسيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن اقامة معسكر تدريبي لمنتخب كرة الصالات العراقي في البحرين، استعدادا للمشاركة في التصفيات الاسيوية المقررة في اوزبكستان للمدة من 7-11 تشرين الاول المقبل.

وقال المنسق الاعلامي عدي صبار لوكالة شفق نيوز؛ إن "المنتخب سيقيم معسكراً قصيراً يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب البحريني في الثالث والعشرين والخامس والعشرين من شهر آب الحالي".

واضاف ان "المدرب يسعى من خلال المباراتين للوقوف على جاهزية المنتخب ومعالجة الثغرات وخلق الانسجام في صفوف اللاعبين".

وبين صبار؛ ان "المنتخب العراقي لكرة الصالات يواصل تدريباته اليومية ضمن معسكره المقام في العاصمة بغداد تحت اشراف المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو استعداداً للمشاركة في التصفيات الاسيوية المقبلة".

وأوقعت القرعة منتخب العراق لكرة الصالات في التصفيات الاسيوية الى جانب منتخبات أوزبكستان وماليزيا وكمبوديا.