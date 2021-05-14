صالات العراق يلاعب الإمارات ودياً

شفق نيوز/ يخوضُ المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، يوم غد السبت، مباراته الودية الأولى أمام نظيره الإماراتي في صالة البطايح بمدينة الشارقة.

وتدخل هذه المباراة التي ستنطلق عند الساعة السادسة بتوقيت بغداد، ضمن استعدادات المنتخب العراقي لملاقاة نظيره التايلاندي في مواجهتي الحسم في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

ويسعى منتخب العراق من مباراته الودية الأولى أمام الإمارات، والثانية أمام فيتنام يوم الاثنين المقبل، الى اختيار التشكيلة المناسبة لخوض المباراة المهمة والمصيرية أمام تايلند.

ويتطلعُ المنتخب العراقي الى الفوز المقترن بالأداء المميز، للإسهام بتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات في اللقاءين الوديين المرتقبين.