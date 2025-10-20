"صالات العراق" يحقق ثاني انتصاراته في تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

تمكن المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم الاثنين، من تحقيق الفوز على نظيره الصين تايبيه 4-0 في الجولة الثانية لتصفيات كأس آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وجرت المباراة عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد في صالة الأمير نايف بمدينة الدمام السعودية.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، ‏وفي الشوط الثاني سجل المنتخب العراقي أربعة أهداف ليحسم اللقاء لصالحه برباعية نظيفة.

ويلعب العراق ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، والصين تايبيه، وباكستان، في حين يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2026 أصحاب المراكز الأولى وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ويختتم المنتخب مبارياته في المجموعة الرابعة يوم الأربعاء المقبل بلقاء المنتخب السعودي مستضيف التصفيات.

وحقق المنتخب العراقي لكرة الصالات فوزاً كبيراً على المنتخب الباكستاني بنتيجة 8-1 في مستهل مشواره الآسيوي، السبت الماضي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات.