صالات العراق يتأهل للمرحلة الثانية بكأس العرب بفوز على موريتانيا

شفق نيوز / فاز المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الأحد، على نظيره الموريتاني بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة الصالات للمنتخبات الوطنية، ليتأهل ثاني المجموعة التي تصدرها منتخب مصر.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بهدفين سجلهما وليد خالد في الدقيقة 13، وفادي علاء في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق هدفين آخرين عن طريق مرتضى كريم بالدقيقة 21، وغيث رياض بالدقيقة 28، بينما سجل منتخب موريتانيا هدفه الوحيد قبل نهاية اللقاء بدقائق.

وكان المنتخب العراقي لكرة الصالات، قد فاز في اللقاء الأول على منتخب فلسطين 6-0، وتعادل في الثانية مع منتخب مصر 2-2.