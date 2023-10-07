صالات العراق جاهز للقاء ماليزيا ويسعى لخطف أول ثلاث نقاط

شفق نيوز/ يلتقي منتخب العراق لكرة الصالات في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات، اليوم السبت، نظيره المنتخب الماليزي.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب عدي صبار لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب جاهز للقاء اليوم أمام نظيره الماليزي ضمن مباريات المجموعة السابعة التي تستضيفها اوزبكستان في مستهل مشواره، موضحا أن لاعبي الفريق متفائلون وعازمون لتحقيق الفوز الأول وحصد اول ثلاث نقاط اللقاء في المنافسات الاسيوية .

وبين ان المنتخب الوطني سيرتدي الزي الأبيض الكامل وحارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخب الماليزي اللون الأسود الكامل وحارس المرمى اللون الأحمر.

واشار الى ان مدرب الوطني العراقي لكرة الصالات البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو اكد بان مباراة اليوم أمام منتخب ماليزيا فرصة لظهور منتخبنا بمستوى جيد في مستهل مشواره الآسيوي وتحقيق أول انتصار له، لافتا الى أن مجموعة العراق تضم فرق قوية لا يستهان بها لكننا نسعى لخطف بطاقة التأهل.

واوقعت القرعة الآسيوية منتخب العراق الى جانب اصحاب الارض والجمهور منتخب اوزبكستان وماليزيا وكمبوديا .

وخاض المنتخب أربع مباريات تجريبية على هامش تحضيراته للبطولة، إذ لعب مباراتين وديتين أمام المنتخب اللبناني في بيروت، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي 3-3، وتغلب في الثانية بنتيجة 3-2، ومن ثم غادر إلى العاصمة القرغيزستانية بيشكيك للعب أمام منتخب قرغيزستان مرتين، استطاع الفوز في الأولى بأربعة أهداف نظيفة وفي الودية الثانية بهدفين مقابل هدف واحد.