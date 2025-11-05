صالات العراق في المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا

شفق نيوز- جاكرتا

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، قرعة كأس آسيا للصالات 2026 في إندونيسيا بمشاركة العراق.

وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إندونيسيا، وقيرغيزستان، وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تستضيف إندونيسيا البطولة خلال الفترة من 27 كانون الثاني ولغاية 7 شباط 2026، بمشاركة 16 منتخباً في الدور النهائي.

وجرت القرعة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث اعتمد الاتحاد الآسيوي تقسيم المستويات وفقاً للتصنيف العالمي لكرة الصالات لشهر تشرين الأول، وجاء التوزيع على النحو الآتي، حيث ضم المستوى الأول إندونيسيا (البلد المضيف) وإيران وتايلاند واليابان.

أما المستوى الثاني، فقد ضم: اوزبكستان و فيتنام وأفغانستان اضافة للمنتخب الوطني العراقي، بينما المستوى الثالث فجاء فيه: الكويت وطاجيكستان والمملكة العربية السعودية وقيرغيزستان، في حين ضم المستوى الرابع كلاً من: استراليا ولبنان وكوريا الجنوبية وماليزيا.