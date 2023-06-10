صالات العراق تواجه موريتانيا في ثالث مبارياته ببطولة كأس العرب غداً

شفق نيوز/ يخوض المنتخب العراقي لكُرةِ الصالات، غداً الأحد، مباراته الثالثة ضمن مُنافساتِ المَجموعةِ الثالثة من بطولةِ كأس العرب المُقامة حالياً في مدينةِ جدة السعوديّة، وذلك أمام نظيره الموريتاني في تمام الساعةَ التاسعة والنصف مساءً في القاعةِ الخضراء.

وميدانياً، أجرى اللاعبون حصتهم التدريبيّة في القاعةِ الرياضيّة الخاصّة بفندقِ سنترو سلامة، تحت إشرافِ المُديرِ الفنيّ "كاكاو" والجهاز الفنيّ المساعد، والتي تركزت على تمارين الاستشفاءِ، فضلاً عن مرانٍ استرجاعي.

ويتطلع المنتخب العراقي إلى تحقيقِ الفوز والبقاء في صدارةِ المَجموعة، بينما يأمل المنتخبُ الموريتاني تعويضَ الخسارتين أمام مصر وفلسطين اللذين سيخوضان لقاءً مهماً، خصوصاً للمُنتخبِ الفلسطيني الذي يأمل تحقيقَ الفوز والعبور إلى الدور ربع النهائي.

وأسفرت نتائجُ مباريات اليوم عن خسارةِ المُنتخب السعوديّ أمام ليبيا بخمسةِ أهدافٍ مقابل ثلاثة، في حين تعادلَ المنتخبُ الطاجيكي مع منتخبِ الجزائر بهدفين لكل منهما، ليتأهل المنتخبُ الليبي أولاً عن المَجموعةِ الأولى يليه الجزائر بالمركز الثاني، بينما حل المنتخبُ السعوديّ بالمركز الثالث.