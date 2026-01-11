صالات العراق تنتصر على الكويت ودياً

شفق نيوز- بغداد

حقق المنتخب العراقي لكرة الصالات، فوزا مستحقا على نظيره الكويتي في مباراة ودية بنتيجة 3-1، استعداداً لبطولة كأس آسيا المقررة في اندونيسيا الشهر الحالي.

وجرت المباراة مساء اليوم الاحد، في الكويت ضمن المعسكر التدريبي المقام للمنتخب العراقي في الكويت.

وسجل اهداف المنتخب العراقي سالم كاظم هدفين ومصطفى احسان هدف واحد.

وتعادل منتخب العراق لكرة الصالات ونظيره الكويتي بنتيجة (2 - 2)، في المباراة الودية الأولى بينهما، مساء الجمعة الماضي ، ضمن إطار التحضيرات لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في اندونيسيا نهاية الشهر الحالي.

وكان وفد المنتخب العراقي قد غادر الى الكويت الاحد الماضي، براً عبر منفذ سفوان، ويخوض المنتخب العراقي وديته الثانية امام المنتخب الكويتي يوم 11 من الشهر الجاري، ضمن برنامج الاعداد للبطولة الاسيوية التي ستقام في اندونيسيا نهاية الشهر الجاري.