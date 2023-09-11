صالات العراق تخوض وديتين مع لبنان استعداداً للتصفيات الآسيوية في اوزبكستان

شفق نيوز/ يخوض منتخب العراق للصالات مباراتين تجريبيتين خلال معسكره التدريبي في لبنان استعداداً لبطولة تصفيات كأس آسيا.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب العراق لكرة الصالات عدي صبار لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة الأولى ستقام في السابع عشر من الشهر الحالي أما المباراة الثانية ستقام في التاسع عشر من الشهر ذاته".

واضاف ان "المدرب ريكاردو سوبرال كاكاو يسعى من خلال المباراتين الوقوف على جاهزية المنتخب قبل الدخول في غمار بطولة تصفيات كاس اسيا والتي وقع العراق فيها ضمن المجموعة السابعة الى جانب اوزبكستان المضيفة وماليزيا وكمبوديا للمدة من 7 إلى 11 تشرين الأول 2023".

وبين صبار ان "المنتخب كان قد أقام في معسكرين تدريبيين في بغداد والسليمانية تعرف فيها المدرب على اللاعبين وخرج بالقائمة التي ستمثل صالات العراق في للمنافسات الآسيوية والتي تألفت من اللاعبين: زاهر مهدي، عمر سبتي، محمد سامي، وليد خالد، رافد حميد، حيدر مجيد، عباس فالح، حارث سعد، طارق زياد، فادي علاء، مهند عبد الهادي، غيث رياض، مرتضى كمال، حيدر كريم، سالم فيصل، مصطفى بجاي.

واشار الى ان "المنتخب الوطني بدأ تدريباته أمس الأحد بمعسكره التدريبي الحالي في لبنان استعدادا للتصفيات المقبلة".

واوضح ان "الاتحاد الآسيوي قسم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى ثماني مجموعات من خلال القرعة، حيث هنالك سبع مجموعات تتألف من أربعة منتخبات، في حين تضم المجموعة الثامنة ثلاثة منتخبات ، وتقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتتأهل المنتخبات الثمانية المتصدرة وأفضل سبعة منتخبات تحتل الوصافة في جميع المجموعات إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات لعام 2024".

وكان الاتحاد الاسيوي اجرى في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة الفرق المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات اسيا ووقع منتخبزالعراق في المجموعة السابعة الى حانب أوزبكستان (المضيفة)، وماليزيا وكمبوديا.