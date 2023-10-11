صالات العراق تخسر من أوزبكستان في تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق، يوم الأربعاء، في مباراة الجولة الثالثة أمام مضيفه منتخب اوزبكستان بنتيجة 3-1 وذلك ضمن المجموعة السابعة لتصفيات كأس آسيا لمنتخبات كرة الصالات الجارية في أوزبكستان 2023.

وبهذا الفوز تصدر منتخب أوزبكستان المجموعة السابعة وتأهل برفقة الوصيف إلى نهائيات آسيا المقرر إقامتها في تايلاند خلال الفترة 17 - 28 نيسان عام 2024. وجرت المباراة عند الساعة الرابعة عصرا بقاعة مجمع "سامو" الرياضية في اوزبكستان .

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب اوزبكستان بهدف دون مقابل للمنتخب العراقي ، وفي الشوط الثاني سجل العراق هدف التعادل بينما سجل الاوزبكيين هدفين لينتهي اللقاء 3-1 لاوزبكستان.

وكان منتخب العراق لكرة الصالات، قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على ماليزيا 2-1، وعلى كمبوديا 7-0 ، ويلعب المنتخب ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وماليزيا وكمبوديا.