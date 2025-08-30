صالات العراق تحتل المركز 41 عالمياً والثامن آسيوياً

شفق نيوز- بغداد

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والآسيوي (AFC)، التصنيف الدولي الجديد لمنتخبات كرة الصالات، حيث جاء منتخب العراق الوطني في المركز الـ41 عالميًا من بين 139 منتخبًا.

وعلى المستوى الآسيوي، احتل العراق المرتبة الثامنة من مجموع 39 منتخبًا، فيما جاء ثالثًا عربيًا بعد المغرب ومصر.

وجاء ترتيب المنتخبات الآسيوية السبعة الأولى على النحو التالي: إيران - اليابان - أوزبكستان - إندونيسيا - تايلاند - فيتنام - أفغانستان - العراق

ورأى الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، أن هذا التصنيف يعكس مكانة العراق المتقدمة بين نخبة منتخبات القارة، لاسيما في ظل الاستعدادات المكثفة التي يجريها المنتخب بقيادة المدرب البرازيلي جواو كارلوس باربوسا، استعدادًا لخوض تصفيات كأس آسيا المقررة في المملكة العربية السعودية.