صالات العراق بلا مدرب والقرعة الآسيوية تضعه بمواجهة البحرين والإمارات

شفق نيوز / أكد رئيس لجنة كرة الصالات في اتحاد الكرة العراقي، علي عبد الحسين، يوم الخميس، أن القرعة الآسيوية في ماليزيا أوقعت المنتخب إلى جانب البحرين والإمارات التي تحتضن منافساته في المجموعة الثانية.

وقال عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، إن "القرعة جرت اليوم في ماليزيا"، مردفاً "سأبدأ بعد تكليفي رئيسا للجنة الصالات الأسبوع القادم، بتشكيل اللجنة وتسمية الأعضاء".

وأضاف أن "المجموعة متوازنة ونأمل أن يكون المنتخب جاهزاً للتصفيات التأهيلية لنهائيات آسيا"، مبينا أن "بعد تسمية الاعضاء سيتم تسمية المدرب الذي سيقود المنتخب، وسيكون مدرباً إيراني الجنسية"، دون الإفصاح عن اسمه وعن مساعديه.

وأكد عبد الحسين، أن "المنتخب مازال لغاية الآن بدون مدرب بعد إعفاء المدرب السابق هيثم بعيوي"، مشيراً إلى أنه وضع منهاجاً لـ"إعداد المنتخب الوطني للصالات بعد دراسة التوقيتات الخاصة لانطلاق البطولة".

واوقعت قرعة تصفيات آسيا للمنتخبات الوطنية لكرة الصالات، التي جرت في ماليزيا اليوم، المنتخب العراقي، بالمجموعة الثانية، بمواجهة كل من البحرين والأمارات.

وتنطلق التصفيات في الأول من شهر نيسان المقبل ويتأهل منتخبين عن كل مجموعة والمنتخب الثالث سيلعب مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى لتحديد المتأهل الخامس لنهائيات اسيا المقررة اقامتها في الكويت شهر العاشر المقبل من العام الخالي 2022.

وتشهد التصفيات مشاركة 31 منتخباً، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة على منطقتي الشرق والغرب والوسط، في حين سيتم دمج منطقتي الوسط والجنوب.

وتقام التصفيات خلال الفترة من 1 إلى 15 نيسان القادم، حيث تستضيف الإمارات تصفيات منطقة الغرب التي تشهد التنافس على الفوز بخمس مقاعد في النهائيات، في حين تتأهل 4 منتخبات من الوسط والجنوب، وتقام المباريات في قرغيزستان.

وجرى تصنيف منتخبي العراق ولبنان في المستوى الأول لمنطقة الغرب، في حين جاءت البحرين والسعودية في المستوى الثاني، وجاءت الإمارات في المستوى الثالث، وعمان وفلسطين بالمستوى الرابع.