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صالات الشرطة يلتقي الجنوب غداً مدرب تايكواندو النادي يحصل على شهادة دولية

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-08T16:28:43+0000
صالات الشرطة يلتقي الجنوب غداً مدرب تايكواندو النادي يحصل على شهادة دولية

شفق نيوز/ أعلن نادي الشرطة الرياضي، يوم الاربعاء، ان فريقه لكرة الصالات سيضيّف فريق الجنوب ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز، فيما حصل مدرب فريق التايكواندو على شهادة التدريب الدولية.

وقال المنسق الاعلامي للنادي حسين الخرساني لوكالة شفق نيوز، إن فريق كرة الصالات سيلتقي بضيفه الجنوب في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم غد الخميس، في قاعة الشباب.

واضاف ان فريق صالات الشرطة يقف في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الممتاز متأخراً عن المتصدر فريق نفط الوسط بنقطتين ومتساوياً مع فريق نفط البصرة بالنقاط مختلفا بالأهداف، حيث جمع فريق الشرطة 10 نقاط من أصل اربع مباريات.

واشار الخرساني الى ان لاعبي خماسي الشرطة انهوا تحضيراتهم "بنشوة" الفوز الاخير والوصول الى الجاهزية لمباراة غد أمام ضيفهم فريق الجنوب القادم من البصرة، رافعين شعار "الفوز لا غير بغية تضييق الخناق على المتصدر".

من جانب اخر، حصل مدرب فريق الشرطة للتايكواندو نبيل قاسم على الشهادة الدولية (level2).

واكد المدرب لشفق نيوز، ان الدورة استمرت لمدة ثلاثة ايام، وبإشراف الاتحاد الدولي ومحاضرين عدة من دول مختلفة على مستوى عالٍ.

وقال "الشهادة مهمة جداً لكل رياضي، والمشاركة في هكذا دورات هي تحديث للمعلومات والاستفادة من المحاضرات المستمرة لأوقات مختلفة، فضلًا عن اليوم الأخير الذي جرت فيه الامتحانات وبفضل الله تمكنت من اجتياز الاختبارات بنجاح وحصلت على الشهادة الدولية".

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