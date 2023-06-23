صالات السيدات.. القوة الجوية يتأهل للدور نصف النهائي وأول فوز لتللسقف

شفق نيوز/ حقق فريق نادي القوة الجوية الفوز على فريق نادي بلادي بنتيجة 10-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لمنافسات بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات الجارية احداثها في دهوك.

وبفوز فريق القوة الجوية النسوي اليوم يكون قد تأهل الى الدور نصف النهائي متصدرا المجموعة الاولى.

وينتظر فريق القوة الجوية، خصمه صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها فاز فريق نادي تللسقف على فريق نادي الرافدين بنتيجة 5-0.

وفي المجموعة الثانية فاز فريق نادي الصناعات الكهربائية على فريق نادي قره قوش بنتيجة 14-1.