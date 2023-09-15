صافرتان عراقيتان لقيادة مباريات دورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز / كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، الحكمين الدوليين العراقيين "يوسف سعيد" و"حسين فلاح"، لإدارة مباريات في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية، المقرر إقامتها في الصين.

وتحتضن مدينة هانغجو الصينية، منافسات دورة الألعاب الآسيوية للفترة من 16 أيلول/سبتمبر الجاري، ولغاية 18 من شهر تشرين الأول المقبل.

وتقام دورة الألعاب الآسيوية، في مدينة هانغجو الصينية التي باتت المدينة ثالث مضيفة صينية للألعاب بعد بكين عام 1990، وغوانغجو عام 2010.