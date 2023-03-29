صافرتان عراقيتان في دورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز / سمّى الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، يوم الأربعاء، حكمين دوليين عراقيين، لقيادة عدد من مباريات دورة الألعاب الآسيوية للرجال والسيدات.

وقال أمين سر الاتحاد، ياسر وجيه، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد تلقى كتابا رسميا تضمن اختياره الحكمين الدوليين (خالد شاكر) و(فاضل كاظم) للمشاركة في قيادة مباريات دورة الألعاب الآسيوية للرجال والسيدات التي ستنطلق في مدينة هانجزو الصينية للفترة من 23 أيلول/سبتمبر، ولغاية 8 تشرين الأول/اكتوبر".

وأضاف وجيه، أن "اختيار الحكمين جاء بناءً على نجاحهما في بطولات دولية سابقة"، مبيناً أن "الاتحاد العراقي رحب بهذا الاختيار، وسيقدم كل الدعم للحكمين لإظهار الصفارة العراقية بمحفل دولي كبير".