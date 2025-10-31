صافرتان عراقيتان في المباراة المقبلة بكأس الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، تسمية حكمين عراقيين ضمن طاقم التحكيم المكلّف بقيادة إحدى المباريات المقبلة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ووفقاً لإعلان الاتحاد، أُسندت المهمة إلى الحكم الدولي يوسف سعيد كحكم للساحة، والدولي المساعد أكرم علي، ضمن طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة السيب العماني أمام الأنصار اللبناني.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين الفريقين، اليوم الجمعة عند الساعة الرابعة عصراً، على ملعب جابر الأحمد الدولي في دولة الكويت.

وتضم المجموعة الثانية في البطولة أندية السيب العُماني والأنصار اللبناني وباشوندارا كينغز من بنغلادش، والكويت الكويتي (المضيف).

وبدأت منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري ولغاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بنظام الدوري المجمع من جولة واحدة، بينما ستقام مباريات الدورين ربع النهائي وقبل النهائي (ذهاباً وإياباً) في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2026 على التوالي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 9 آيار/ مايو 2026 من العام المقبل.