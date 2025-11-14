صافرة يابانية للقاء العراق والإمارات في الملحق الآسيوي

شفق نيوز- بغداد

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، طاقم تحكيم ياباني بقيادة الحكم يوسوكي أراكي لقيادة مباراة الإياب بين منتخبي العراق والإمارات، المقررة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وإلى جانب أراكي (حكم ساحة)، سيكون جون ميهارا (مساعد أول) وكوتا وأتانابي (مساعد ثان) لقيادة المباراة التي ستقام على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة العراقية عند الساعة السابعة مساءً.

وكان منتخب العراق قد تعادل مع نظيره الإماراتي، مساء أمس الخميس، بهدف واحد لكل منهما في مباراة ذهاب الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026.