صافرة أوزبكية تدير مباراة العراق وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيمي أوزبكستاني لقيادة مباراة منتخبي العراق وكوريا الجنوبية المقرر إقامتها يوم غد الثلاثاء، ضمن الدور الرابع من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضم الطاقم الحكم الدولي الأوزبكي رستم لطفولين كحكم ساحة، بالإضافة إلى أندريه تيسابينكو وتيمور غاينولين كمساعدين أول وثانٍ. كما سيكون عسكر نجفالييف حكمًا رابعًا، في حين سيتولى فردافوس سافاروف مهمة حكم الفار بمساعدة عبدالرشيد بيرغانوف.

العراق بالطقم الأبيض وكوريا بالاحمر

وعُقد، ظهر اليوم الاثنين، المؤتمرُ الفني الخاص بالمباراة المقررة غدا الثلاثاء في الساعة الثامنة مساء بتوقيت يونغن، الثانية ظهرا بتوقيت بغداد.

ومثل الجانب العراقي في المؤتمر المديرُ الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم، وطبيب المنتخب الوطني قاسم الجنابي، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم، والمنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد.

وتقرر خلال المؤتمر أن يرتدي المنتخب العراقي الطقم الأبيض الكامل، بينما يرتدي حراس المرمى اللون الأزرق. في المقابل، سيرتدي منتخب كوريا الجنوبية الطقم الأحمر الكامل، وحراس مرماهم اللون الأخضر، بينما يرتدي الطاقمُ التحكيمي اللون الأصفر.

كما تم التطرقُ أثناء المؤتمر إلى جميع الأمور الإدارية والطبية والإعلامية واللوجستية قبل انطلاق مواجهة الغد.