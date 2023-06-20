صافرة إماراتية تقود نهائي غرب آسيا تحت 23 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا، يوم الثلاثاء، أسماء طاقم تحكيم المباراة الختامية للبطولة تحت 23 عاماً.

ويلتقي عند السابعة من مساء اليوم المنتخب العراقي مع الإيراني في نهائي بطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية دون 23 عاماً على ملعب المدينة الدولي.

ويتألف الطاقم من حكم الوسط سلطان محمد من الامارات، يساعده سعد السبيعي من السعودية مساعد أول، ومحمد السيد من سوريا مساعد ثان، وفيصل البلوي من السعودية حكما رابعاً.