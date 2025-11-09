صافرة كوردية لإدارة مباراة نصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي للصالات

شفق نيوز- بغداد

عينت لجنة حكام التضامن الإسلامي، يوم الأحد، حكماً عراقياً كوردياً لقيادة مباراة في الدور نصف النهائي لكرة الصالات بدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وسيقود الحكم الدولي العراقي هوكار سالار مباراة نصف نهائي بطولة كرة الصالات بين منتخبي السعودية والمغرب المقررة اليوم عند الساعة السابعة في القاعة التخصصية لمنافسات كرة الصالات في السعودية.

وكانت لجنة الحكام المخصصة لبطولة التضامن الاسلامي اختارت حكماً عراقياً، لإدارة إحدى مباريات كرة الصالات في دورة العاب التضامن الاسلامي.

وسمّت لجنة الحكام في الدورة الحكم الدولي العراقي هوكار سالار، (وهو دكتور تربية رياضية بجامعة السليمانية)، لإدارة اول مباراة بين منتخبي ليبيا وأذربيجان الثلاثاء الماضي.

وانطلقت دورة العاب التضامن الاسلامي في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 7 من تشرين الثاني وتستمر حتى 21 كانون الأول 2025.