صافرة عراقية لقيادة نهائي خليجي 26

شفق نيوز/ سمت اللجنة المكلفة لحكام الخليج، يوم الخميس، الحكم العراقي مهند قاسم، لقيادة المباراة النهائية لخليجي 26، بين عُمان والبحرين، السبت المقبل.

وكانت اللجنة، قد أجرت مفاضلة بين 3 حكام لقيادة المباراة التي ستجمع منتخبي البحرين وعمان يوم السبت المقبل.

والحكام المرشحون كانوا "مهند قاسم من العراق، والقطري عبد الرحمن الجاسم، والجزائري مصطفى غربال".

وتختتم بطولة خليجي 26 يوم السبت المقبل، بمباراة بين منتخبَي عمان والبحرين، والمقررة على ملعب جابر الأحمد الدولي في الساعة السابعة مساءً.