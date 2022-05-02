صافرة عراقية في بطولة آسيوية

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، تسمية الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، الحكم مهند جواد حسن لبطولة كأس آسيا.

وقال أمين سر اتحاد السلة، خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الآسيوي، كلف الحكم العراقي مهند جواد حسن، لتحكيم مباريات في بطولة نهائيات كأس آسيا تحت ١٦ عاماً".

وأضاف نجم، أن "البطولة مخصصة لبطولة آسيا لفئة النساء تحت 16 والتي من المقرر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية، بالعاصمة عمان، نهاية شهر حزيران المقبل".

وأوضح أن "الاختيار جاء في ضوء المستوى المتميز الذي قدمه الدولي مهند في استحقاقات داخلية وخارجية"، مختتماً حديثه بالقول "الصافرة العراقية تمتلك سمعة طيبة في المحافل الآسيوية مما أدى إلى تكليفهم ببطولات مهمة منها البطولة المقبلة".