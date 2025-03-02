صافرة عراقية ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة الريان القطري والأهلي السعودي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الأحد، تسمية الاتحادُ الآسيويُّ لكرةِ القدم الحكمَ الدوليّ العراقيّ "مهند قاسم" ضمن الطاقمِ التحكيميّ لمباراةِ فريقي الريان القطري والأهلي السعودي ضمن منافساتِ دوري أبطال آسيا النخبة 1.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الحكم مهند قاسم سيكون حكماً رابعاً في المباراةِ التي ستجري بعد غدٍ الثلاثاء الرابع من شهر آذار/ مارس الجاري في العاصمةِ القطرية الدوحة.