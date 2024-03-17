صافرة عراقية تقود نهائيات آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز/ كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد، الحكم العراقي حسن محمد، لقيادة نهائيات أمم آسيا لكرة الصالات، المقرر إقامتها في تايلاند بشهر نيسان المقبل.

والحكم الدولي العراقي حسن محمد، أحد المرشحين لقيادة نهائيات كأس العالم لكرة الصالات.

وستقام النسخة 17 من البطولة في الفترة من 17 إلى 28 نيسان 2024، ومن المقرر أن يشارك فيها 16 منتخباً بما في ذلك تايلاند، التي تأهلت تلقائياً كمضيفة، حيث تقوم بتنظيم النهائيات للمرة الثالثة.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي للعبة، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوزبكستان والسعودية وأستراليا.