صافرة عراقية تقود نصف نهائي كأس العرب للشباب

شفق نيوز / كلفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للشباب المقامة حالياً في مصر، يوم السبت، الحكم الدولي العراقي زيد ثامر، والمساعد الأول علي خماط لقيادة مباراة منتخبي شباب تونس والجزائر.

ويقود الحكم العراقي (زيد ثامر) مباراة منتخبي تونس والجزائر التي ستقام اليوم في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب المقامة حالياً في مصر، يساعده الحكم المساعد الأول (ميثم خماط) والحكم المساعد الثاني (صلاح الجناحي) من البحرين، والحكم الرابع (عبد الهادي الرويلي) من قطر.

وكان المنتخب العراقي للشباب، قد ودع البطولة بعد تعادله الأخير أمام السنغال بهدف واحد لكل منهما ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب للشباب في مصر.