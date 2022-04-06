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صافرة عراقية تقود نصف نهائي الدوري البحريني الممتاز لكرة السلة

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-06T16:43:08+0000
صافرة عراقية تقود نصف نهائي الدوري البحريني الممتاز لكرة السلة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الاربعاء، أن الاتحاد البحريني وجه دعوة رسمية لحكم عراقي  لقيادة مبارتين من نصف نهائي الدوري البحريني بكرة السلة الممتاز.

وقال عضو الاتحاد خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكم العراقي الدولي احمد الشويلي يغادرنا مساء اليوم إلى البحرين لقيادة مباريات نصف نهائي الدوري البحريني لكرة السلة".

وأضاف نجم، أن "حكمنا الدولي احمد الشولي سيقود مباراة نصف نهائي الاول بالدوري البحريني  تجمع بين الاهلي والمحرق يوم غد الخميس، كما سيقود ايضاً المباراة الثانية ضمن المنافسات ذاتها والتي تجمع فريق المنامة  و فريق الحالة بعد غد الجمعة".

وأشار إلى أن "الفائز من المباراتين سيتأهل للمباراة النهائية بدوري البحريني الممتاز بكرة السلة".

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