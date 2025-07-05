صافرة عراقية تقود مواجهات قوية في بطولة العالم بالكرة الطائرة للسيدات

شفق نيوز - بغداد

أكد رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة حبيب اللاوندي، يوم السبت، أن الاتحاد الدولي للعبة، كلّف الحكم العراقي الدولي موسى سالم، بأقوى مباريات بطولة العالم للسيدات تحت 19 عاماً، الجارية أحداثها في صربيا وكرواتيا.

وقال اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "منافسات بطولة العالم للسيدات تحت 19 عاماً، تتواصل حالياً في دوليتين هي صربيا وكرواتيا، بمشاركة واسعة تضم 24 منتخباً نسوياً".

وأضاف أن "حكمنا العالمي العراقي موسى سالم، قاد حتى الآن ثلاث مواجهات في هذه البطولة العالمية وهي من أقوى المواجهات في البطولة، حيث جمع الأولى بين منتخبي الولايات المتحدة وبيرو، والثانية بين كرواتيا وكندا، والثالثة بين تركيا والبيرو".

وبين أن" الاتحاد الدولي سمى الحكم الدولي موسى سالم، لإدارة مباريات على مستوى عال وبصدد تكليفه لإدارة مباريات أقوى، بعد أن لقيت إدارته الجيدة وقراراته وصافرته التي تقود، إشادة كبيرة"، مبينا أن "الحكم سالم، تلقى إشادة واسعة من أهل الشأن في الاتحادين الآسيوي والدولي لما قدمه من قيادة ناجحة في المباريات التي أدارها".

وتابع اللاوندي: "من المقرر أن يقود حكمنا العالمي موسى سالم، مباريات أخرى في الأدوار المتقدمة للبطولة التي ستُختتم منافساتها في الرابع عشر من شهر تموز/يوليو الجاري".