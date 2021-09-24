صافرة عراقية تقود مباريات بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية

شفق نيوز/ أسند اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، يوم الجمعة، مهمة تحكيمية لحكم الوسط الدولي ( محمد سلمان ) والحكم المساعد الدولي ( حسين فلاح ) لقيادة مباريات بطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 عاماً.

وتقامُ البطولة بضيافة الاتحاد السعودي في مدينة الدمام للفترة من ( 4 ولغاية 12 تشرين الأول / اكتوبر 2021 ) ، بمشاركة ( 11 ) منتخباً، ومن ضمنها منتخبنا الأولمبي.

من جانب اخر تتواصل الدورة التدريبية الآسيوية فئة (B) التي تقيمها اللجنة الفنية في الاتحاد العراقي لكرة القدم في السليمانية لغاية الثاني من شهر تشرين الاول المقبل ، ويحاضر فيها المحاضر الآسيوي الدكتور كاظم الربيعي والمحاضر المساعد سعد حافظ، وبمشاركة 24 مدرباً.