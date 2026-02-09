صافرة عراقية تقود مباراة في دوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تعيين طاقم تحكيم دولي عراقي لقيادة مباراة في دوري أبطال آسيا 2.

وبحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز فإن الطاقم التحكيمي يتكون من زيد ثامر حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن حكم مساعد أول، وأمير داود حكم مساعد ثاني، ويوسف سعيد حكم رابع.

هذا ومن المقرر أن يقود الطاقم التحكيمي العراقي مباراة كونغ آن هانوي الفيتنامي مع تامبينز روفرز السنغافوري على استاد هانغ داي يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 شباط/ فبراير 2026 في فيتنام.