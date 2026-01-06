صافرة عراقية تقود مباراة اليابان وسوريا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تعيين طاقم تحكيم عراقي لمباراة اليابان وسوريا ضمن نهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً المقرر إقامتها غداً الأربعاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة السعودية.

وبحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز فإن الطاقم التحكيمي للمبارة التي ستقام عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بغداد سيكون بقيادة حكم الساحة زيد ثامر، وحكم مساعد أول حيدر عبد الحسين، وحكم مساعد ثاني أمير داود.

وتقام النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 24 كانون الثاني/ يناير 2026، في إطار توجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإسناد تنظيم النسخ غير الأولمبية إلى الدولة المضيفة لكأس آسيا للكبار التي تليها، وهو ما منح السعودية شرف الاستضافة قبل نسخة 2027.

وتعد البطولة محطة قارية أساسية لمنتخبات تحت 23 عاماً، كما تمثل النسخة الأخيرة غير المرتبطة بالتصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية، قبل انطلاق سباق التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً، جرى توزيعهم على أربع مجموعات، وضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية، فيتنام، الأردن، وقرغيزستان.

وقد جاءت سوريا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب اليابان، قطر، والإمارات، أما المجموعة الثالثة فضمت أوزبكستان، كوريا الجنوبية، إيران، ولبنان، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات العراق، أستراليا، تايلاند، والصين.