صافرة عراقية تدير 4 مباريات في بطولة "سانيا"

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء السبت، إدارة الحكم الدولي العراقي أكرم مهدي أربع مباريات ضمن منافسات الكرة الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية "سانيا".

وذكر الاتحاد، في بيان، أن مهدي قاد مواجهة الدور نصف النهائي بين السعودية وعُمان، والتي وُصفت بأنها من أصعب مباريات البطولة.

وأضاف أن الحكم العراقي كُلّف أيضاً بإدارة مواجهتي الإمارات وتايلاند، ضمن المنافسات الجارية.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه المشاركة تعكس حضور التحكيم العراقي على المستوى القاري، وثقة الاتحاد الآسيوي بالصافرة العراقية في إدارة المباريات المهمة.