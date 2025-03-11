صافرة عراقية تدير مواجهة التعاون السعودي وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تكليف علاء عبد القادر مراقباً لحكام مباراة التعاون السعودي وتراكتور الإيراني في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا الثاني.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم كلف الدكتور علاء عبد القادر لمراقبة طاقم حكام مباراة فريقي التعاون السعودي وتراكتور الإيراني ضمن الدور ربع النهائي لكأس آسيا للأندية النخبة 2".

وأشار إلى أن "المباراة ستجرى يوم غد الأربعاء في المملكة العربية السعودية".