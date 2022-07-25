سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صافرة عراقية تحكم مباراة البحرين وجيبوتي في كأس العرب للشباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-25T13:40:06+0000
صافرة عراقية تحكم مباراة البحرين وجيبوتي في كأس العرب للشباب

شفق نيوز / سمى الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الاثنين، الحكم العراقي يوسف سعيد، لقيادة مباراة البحرين وجيبوتي، ضمن بطولة كأس العرب للشباب لكرة القدم، الجارية أحداثها في مدينة أبها السعودية .

وسيدير الحكم يوسف سعيد المباراة المقررة مساء اليوم في الساعة التاسعة مساءً على ملعب نادي ضمك السعودي.

وانطلقت بطولة كأس العرب للشباب يوم الأربعاء 20 تموز 2022، في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وتستمر لغاية 6 من آب المقبل.

يذكر أن النسخة الماضية من البطولة، كانت قد أقيمت في مصر عام 2021، وتوج باللقب وقتها المنتخب السعودي بفوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.

related

تموز المقبل.. شباب العراق يواجه السعودية وموريتانيا في كأس العرب

Date: 2022-06-26 13:34:48
تموز المقبل.. شباب العراق يواجه السعودية وموريتانيا في كأس العرب

السعودية.. الاجتماع التنسيقي لبطولة كأس العرب للشباب يقرر دخول الجماهير مجانا

Date: 2022-07-19 10:07:22
السعودية.. الاجتماع التنسيقي لبطولة كأس العرب للشباب يقرر دخول الجماهير مجانا

مدرب المنتخب العراقي للصالات عن لقاء الكويت: نحترم المنافس ونتطلع للفوز

Date: 2022-06-25 16:34:31
مدرب المنتخب العراقي للصالات عن لقاء الكويت: نحترم المنافس ونتطلع للفوز

اولمبياد طوكيو.. لاعب سعودي يفوز بالنزال على نظيره الإيراني ويخسر الذهب

Date: 2021-08-08 05:11:59
اولمبياد طوكيو.. لاعب سعودي يفوز بالنزال على نظيره الإيراني ويخسر الذهب

حكم عراقي يقود مباراة دولية مهمة لكرة السلة

Date: 2021-06-29 17:45:43
حكم عراقي يقود مباراة دولية مهمة لكرة السلة

الصافرة العراقية تغيب عن مونديال قطر (وثيقة)

Date: 2022-05-19 13:51:25
الصافرة العراقية تغيب عن مونديال قطر (وثيقة)

مدرب المنتخب العراقي يقدم اعتذارين

Date: 2021-11-30 17:26:38
مدرب المنتخب العراقي يقدم اعتذارين

رسمياً.. السعودية تحتضن كأس السوبر الإسباني

Date: 2019-11-11 17:01:18
رسمياً.. السعودية تحتضن كأس السوبر الإسباني