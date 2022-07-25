صافرة عراقية تحكم مباراة البحرين وجيبوتي في كأس العرب للشباب

شفق نيوز / سمى الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الاثنين، الحكم العراقي يوسف سعيد، لقيادة مباراة البحرين وجيبوتي، ضمن بطولة كأس العرب للشباب لكرة القدم، الجارية أحداثها في مدينة أبها السعودية .

وسيدير الحكم يوسف سعيد المباراة المقررة مساء اليوم في الساعة التاسعة مساءً على ملعب نادي ضمك السعودي.

وانطلقت بطولة كأس العرب للشباب يوم الأربعاء 20 تموز 2022، في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وتستمر لغاية 6 من آب المقبل.

يذكر أن النسخة الماضية من البطولة، كانت قد أقيمت في مصر عام 2021، وتوج باللقب وقتها المنتخب السعودي بفوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.