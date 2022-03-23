صافرة صينية لمباراة العراق والإمارات غدًا

شفق نيوز/ يقود مباراة العراق والإمارات المقررة يوم غد الخميس، طاقم تحكيم صيني، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وأقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعيين طاقم حكام صيني للمباراة، حيث سيرتدي المنتخب الإماراتي الزي الأبيض، والمنتخب العراقي الزي الأخضر.

وسيدير المباراة الحكم "ما نينج" وسيعاونه كل من "شي زيانج" و"كاو يي" والكويتي "أحمد العلي" حكمًا رابعًا، و"مينج فو" حكمًا لتقنية الفيديو، والأردني "أدهم مخادمة" مساعدًا لحكم الفيديو.

وستقام المباراة غدًا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيتي الرياض وبغداد، التاسعة بتوقيت الإمارات.