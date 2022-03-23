سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صافرة صينية لمباراة العراق والإمارات غدًا

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-23T19:41:14+0000
صافرة صينية لمباراة العراق والإمارات غدًا

شفق نيوز/ يقود مباراة العراق والإمارات المقررة يوم غد الخميس، طاقم تحكيم صيني، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وأقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتعيين طاقم حكام صيني للمباراة، حيث سيرتدي المنتخب الإماراتي الزي الأبيض، والمنتخب العراقي الزي الأخضر.

وسيدير المباراة الحكم "ما نينج" وسيعاونه كل من "شي زيانج" و"كاو يي" والكويتي "أحمد العلي" حكمًا رابعًا، و"مينج فو" حكمًا لتقنية الفيديو، والأردني "أدهم مخادمة" مساعدًا لحكم الفيديو.

وستقام المباراة غدًا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيتي الرياض وبغداد، التاسعة بتوقيت الإمارات.

related

الوفد الإماراتي يبدي إعجابه بملعب المدينة الدولي في بغداد.. صور

Date: 2022-03-05 14:56:52
الوفد الإماراتي يبدي إعجابه بملعب المدينة الدولي في بغداد.. صور

وفد المنتخب العراقي يغادر إلى الرياض برفقة درجال

Date: 2022-03-22 17:03:35
وفد المنتخب العراقي يغادر إلى الرياض برفقة درجال

موعد وصول منتخب الامارات واللجنتين الدولية والآسيوية إلى بغداد

Date: 2022-03-07 06:36:24
موعد وصول منتخب الامارات واللجنتين الدولية والآسيوية إلى بغداد

عدسة شفق نيوز توثق استعدادات ملعب المدينة لاحتضان مباراة التصفيات.. صور

Date: 2022-03-15 18:29:34
عدسة شفق نيوز توثق استعدادات ملعب المدينة لاحتضان مباراة التصفيات.. صور

عبد الخالق مسعود: الاتحاد الحالي لا يمتلك الخبرة وفرص عودة مباراة العراق والامارات إلى بغداد ضئيلة

Date: 2022-03-17 08:03:33
عبد الخالق مسعود: الاتحاد الحالي لا يمتلك الخبرة وفرص عودة مباراة العراق والامارات إلى بغداد ضئيلة

رسمياً.. لقاء العراق والامارات في السعودية

Date: 2022-03-19 08:46:18
رسمياً.. لقاء العراق والامارات في السعودية

العراق يرفع شكوى لدى محكمة "كاس" الدولية رداً على نقل مباراته للسعودية

Date: 2022-03-19 09:09:47
العراق يرفع شكوى لدى محكمة "كاس" الدولية رداً على نقل مباراته للسعودية

اتحاد الكرة: يحق للامارات الاعتراض ورفض لعب مباراتها في العراق

Date: 2022-02-26 09:12:13
اتحاد الكرة: يحق للامارات الاعتراض ورفض لعب مباراتها في العراق