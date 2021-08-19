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صافرة صينية تقود مواجهة العراق وإيران في التصفيات الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-19T13:50:43+0000
صافرة صينية تقود مواجهة العراق وإيران في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز / أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم، يوم الخميس، عن الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الثانية للتصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيلاقي المنتخب العراقي نظيره إيران في ثاني مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى في السابع من الشهر المقبل، في المباراةِ التي ستقامُ في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيقودُ مباراة المنتخب الوطني أمام إيران، طاقمُ تحكيم صيني بقيادة ما نينغ (حكم ساحة)، وشي شيانغ (حكم مساعد أول) وكاو يي(حكم مساعد ثانٍ)، وزانغ لي (حكم رابع)، والأردني عوني عبد الكريم سعيد حسونة (مقيّم للحكام) ومواطنه طلال السويلمين (مشرف للمباراة).

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