"صافرة سلفادورية" لمواجهة العراق وبوليفيا الحاسمة في ملحق المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأحد، عن الطاقم التحكيمي الكامل الذي سيدير مواجهة المنتخب العراقي أمام نظيره البوليفي، في المباراة الحاسمة ضمن ملحق التأهل إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر اقامة المباراة الحاسمة يوم الأربعاء المقبل عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي للعاصمة بغداد

وسيتولى ادارة اللقاء حكم الساحة ايفان بارتون من السلفادور، ويعاونه كل من مواطنه ديفيد موران كمساعد أول، وهنري بوبيرو من نيكاراغوا كمساعد ثانٍ. فيما سيكون هيكتور سعيد مارتينيز من هندوراس حكماً رابعاً.

وفيما يخص تقنية حكم الفيديو المساعد الـ VAR، تم تعيين تاتيانا غوزمان من نيكاراغوا حكمةً لهذه التقنية، بمساعدة غيليرمو باشيكو من المكسيك.

ويحمل الطاقم التحكيمي ذكريات سابقة مع الكرة العراقية ، إذ سبق للحكم الرابع هيكتور مارتينيز أن أدار مواجهة العراق وعُمان في بطولة كأس العرب 2021، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 ، حيث شهدت المباراة قرارات مؤثرة أبرزها اشهار البطاقة الحمراء بوجه ياسر قاسم، واحتساب ركلة جزاء للمنتخب العراقي جاء منها هدف التعادل في الدقيقة 98، كما تواجد ايضاً حكماً رابعاً في مباراة العراق امام قطر ضمن البطولة ذاتها.

كما سبق لحكم الـ VAR المساعد المكسيكي غيليرمو باشيكو أن شغل المهمة ذاتها في مباراة المنتخب الاولمبي العراقي امام نظيره المغربي ضمن منافسات أولمبياد باريس.

ومن المنتظر أن تؤدي هذه المباراة دوراً حاسماً في تحديد هوية المتأهل، وسط ترقب جماهيري كبير واهمية بالغة للقرار التحكيمي في مثل هذه المواجهات المصيرية التي يأمل العراق من خلالها بلوغ كأس العالم للمرة الثانية بعد مايقارب اربعين عاماً.