صافرة أسترالية للقاء العراق والإمارات في الملحق الآسيوي

شفق نيوز – أبو ظبي

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم شون إيفانز لقيادة مباراة الذهاب بين منتخبي العراق والإمارات، المقررة يوم غد الخميس ضمن الملحق الآسيوي المؤهل.

وسبق لإيفانز أن أدار مواجهة العراق أمام إندونيسيا ضمن المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز المنتخب العراقي بهدفين دون رد.

وسيخوض المنتخب العراقي لقاءه أمام نظيره الإماراتي يومي 13 و18 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث ستقام مباراة الذهاب على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، بينما يحتضن ملعب البصرة الدولي مواجهة الإياب.