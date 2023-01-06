صافرة رومانية و"فار" مغربي لمباراة افتتاح خليجي 25

شفق نيوز / سمى الاتحاد الخليجي لكرة القدم، طاقم تحكيمٍ روماني بالكامل، لقيادة مباراة افتتاح بطولة خليجي 25 بين المنتخب الوطني ونظيره العماني المقررة مساء يوم الجمعة.

والحكم الروماني كوفاكس استيفان من مواليد 1984، بدأ التحكيم في 2010، وكان حكما في 8 مباريات من بطولة كأس العالم الأخيرة، إضافة لتحكيمه المميز في دوري أبطال أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.

وبحسب بيان للاتحاد الخليجي، ورد لوكالة شفق نيوز، فسيكون حكام تقنية الفار الأول من المغرب، ومساعده من فرنسا.

هذا واختار اتحاد كأس الخليج العربي لكرةِ القدم، العراقي وسام نجيب صليوه رئيساً للجنة الدراسات الفنية للاتحاد وبطولة خليجي زين 25، التي ستنطلق مجرياتها يوم الجمعة في مدينة البصرة.

ويشغل وسام نجيب صليوه، منصب مدير التطوير والتعليم في اللجنة الفنيّة بالاتحاد العراقي لكرة القدم.