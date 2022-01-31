صافرة أردنية للقاء العراق ولبنان

شفق نيوز/ سمى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، طاقم تحكيم أردني لقيادة مباراة العراق ولبنان المقررة غداً الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً على ملعب صيدا البلدي.

وتألف الطاقم التحكيمي، من أدهم مخادمة حكم ساحة، يساعده مواطنيه أحمد مؤنس حكم مساعد أول، ومحمد خلف مساعد ثاني، وسلمان فلاحي حكم رابع من قطر، وهاكان عناز مقيم الحكام من أستراليا، وعبد الرحمن حاسم من قطر (حكم فار)، وسعود العذبة من قطر حكم فار A.

ويعد مخادمة من حكام الصفوة في القارة الآسيوية، وسبق له أن قاد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، إلى جانب مشاركته في إدارة المباراة الافتتاحية لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو، والتي جمعت مصر وإسبانيا.