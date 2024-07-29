صافرة برازيلية لقيادة مباراة الأولمبي العراقي مع نظيره المغربي

شفق نيوز/ يقود الحكم الدولي البرازيلي، رامون أباتي مباراة المنتخب الأولمبي العراقي مع نظيره المغربي يوم غدٍ الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من أولمبياد باريس.

وفاز المنتخب العراقي في اولى مبارياته في الدورة الاولمبية على منتخب أوكرانيا 2-1 ، بينما خسر بنفس النتيجة امام الارجنتين في المواجهة الثانية له في الدورة.

ويلعب الأولمبي العراقي، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب.

وللمرة السادسة في تاريخه، تأهل المنتخب العراقي إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.