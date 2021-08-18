صافرة بحرينية تقود مباراة العراق وكوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الاربعاء، الطواقم التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيفتتحُ المنتخب العراقي التصفيات الآسيوية بملاقاة منتخب كوريا الجنوبية في الثاني من أيلول / سبتمبر المقبل في المباراة التي ستقام على ستاد سيئول كأس العالم في العاصمة الكورية سيئول، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وسيقودُ مباراة المنتخب العراقي أمام منتخب كوريا الجنوبية طاقمُ تحكيم بحريني بقيادة نواف عبد الله غياث شكرالله (حكم ساحة)، ومحمد جعفر محمد سلمان (حكماً مساعداً أول) وعبدالله صالح عبدالله (حكماً مساعداً ثانياً)، والسيرلانكي هيتيكامكانامغي كريشانثا ديلان بيريرا (حكماً رابعاً)، والأسترالي اناز هاكان (مقيّماً للحكام) والأوزبكي أريوڤ عليم (مشرفاً للمباراة).