صاحب الـ18 عاماً.. عيون برشلونة تربو صوب المدافع الاسترالي هارينجتون

شفق نيوز- متابعة

يواصل نادي برشلونة الإسباني، تركيزه على سوق المواهب الشابة في كأس العالم 2026، من أجل تعزيز مشروعه المستقبلي.

وآخر اسم انضم إلى قائمة أهداف الإدارة الرياضية للبارسا، هو المدافع الأسترالي لوكاس هارينجتون، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، ويلعب لصالح كولورادو رابيدز الأميركي.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة يراقب أداء هارينجتون، الذي يبلغ طوله 1.93 مترًا.

وكان برشلونة قد التقى بمحيط اللاعب في نيسان/ أبريل الماضي، لاستكشاف إمكانية التعاقد معه، وبالتالي، فالأمر ليس مجرد إشاعة، بل اهتمام حقيقي ومتابعة دقيقة.

وأشارت بعض وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، إلى أن برشلونة قدّم عرضًا أوليًا بقيمة 10 ملايين يورو، لكنه رُفض.

كما أضافت أن النادي الأميركي قيّم اللاعب الأسترالي، بأكثر من 20 مليون يورو.

ويتميز هارينجتون بشكل خاص، ببنيته القوية، ولم يمر مستواه العالي دون أن يلاحظه أحد في بلده.

ورغم صغر سنه، فقد خاض بالفعل 4 مباريات رسمية مع المنتخب الأول لأستراليا، الذي يشارك معه حاليًا في كأس العالم.