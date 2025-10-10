صاحب الانضباط التكتيكي والتحولات السريعة.. المصري عماد النحاس مدرباً للزوراء

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الزوراء الرياضي، السبت، تعاقده رسميًا مع المدرب المصري عماد النحاس لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع النحاس بعد قرار إدارة النادي إقالة المدرب عبد الغني شهد، على خلفية النتائج المتواضعة التي حققها الفريق في الجولات الأربع الأولى من منافسات دوري النجوم العراقي.

وكان الزوراء قد خسر أمام القوة الجوية بهدفين دون مقابل في ديربي بغداد ضمن الجولة الرابعة، ما فاقم من الضغوط على الجهاز الفني السابق وأثار استياء جماهير "النوارس".

ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط بعد أربع جولات، في أسوأ انطلاقة له منذ سنوات.

وعماد النحاس هو مدرب ولاعب مصري سابق، يُعد من أبرز المدافعين الذين مرّوا على الكرة المصرية خلال تسعينيات وبداية الألفية الجديدة، قبل أن يتجه إلى مجال التدريب.

وتأتي مهمة عماد النحاس مع الزوراء بعد فترة قصيرة قضاها في تدريب الأهلي المصري بصفة مدير فني مؤقت.

وتُعد هذه التجربة مع الزوراء أول محطة تدريبية خارج مصر للنحاس، الذي سبق أن أشرف على أندية المقاولون العرب وأسوان والداخلية وحقق معها حضورًا مميزًا في الدوري المصري.

ويُعرف النحاس، المولود عام 1976 بانضباطه التكتيكي واعتماده على التنظيم الدفاعي والتحولات السريعة.