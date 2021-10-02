إصابتان قد تبعدان "ميمي" و"رسن" عن مواجهة لبنان

شفق نيوز/ تعرض لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم مهند علي (ميمي) إلى بشد عضلي يوم السبت في الدوري اليوناني عندما التقى فريقه أريس سالونيكا منافسه فريق ابولون سميرني وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.

وقد تبعد هذه الإصابة "ميمي" عن مباراة المنتخب العراقي امام لبنان ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم في الرابع من الشهر الحالي.

ودخل ميمي كبديل في الدقيقة 56 وتم اخراجه في الدقيقة 77 بعد اصابته .

كما تعرض لاعب المنتخب العراقي بشار رسن إلى إصابة اخرج على اثرها من مباراة فريقه قطر القطري أمام الغرافة والتي انتهت لقطر 2-0.

وربما ستبعده الإصابة عن مباراة المنتخب العراقي امام لبنان ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم في الرابع من الشهر الحالي .