إصابة يامال "تُغالط برشلونة" وشكوك حول لحاقه بالكلاسيكو

شفق نيوز- متابعة

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية، يوم الجمعة، أن مشاركة لامين يامال نجم برشلونة، في الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الحالي ما زالت غير مؤكدة، بعد إصابته مرة أخرى في منطقة العانة التي ستبعده عن الملاعب لقرابة ثلاثة أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن احتمالية لحاقه بالكلاسيكو يظل معلقًا بين الشك والاحتمال، رهنًا بسرعة استجابته للعلاج المكثف الذي يخضع له في برشلونة.

اللاعب الشاب سيغيب عن مواجهة إشبيلية المقبلة في الليغا، إضافة إلى استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني خلال التوقف الدولي أمام جورجيا وبلغاريا.

من جانبها، رأت صحيفة ماركا الإسبانية أن هناك كمية مغالطات وقع فيها نادي برشلونة مع المنتخب الإسباني وتحديدا فيما يخص إصابة لامين يامال.

الصحيفة تقول إن لامين لن يتواجد مع المنتخب الإسباني في مباراتي جورجيا وبلغاريا، على الرغم من استدعائه من قبل المدرب لويس دي لا فوينتي، فقد جرى الاستدعاء وفقًا لكافة البروتوكولات المعتادة، وكان آخر تواصل بين برشلونة والاتحاد الإسباني عصر أمس الخميس قبل إعلان القائمة، ولم يذكر خلاله أي شيء عن إصابة قد تبعد اللاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقريرًا طبيًا أصدره برشلونة عصر اليوم الجمعة، بعد إعلان القائمة بساعات، أكد أن يامال يعاني من إصابة في العانة وسيغيب ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو ما أثار استغراب الاتحاد الإسباني، ولو كان التقرير قد قدم صباحًا، لما تم استدعاء اللاعب من الأساس، كما حدث مع حالة فابيان رويز الذي استبعد مبكرًا بعد تحذير باريس سان جيرمان من إصابته.

وأوضحت "ماركا" الإسبانية، أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ملف يامال الجدل، حيث غادر معسكر المنتخب في أيلول/سبتمبر الماضي وهو يعاني من آلام في الظهر عولجت بمسكنات، قبل أن تظهر لاحقًا مشكلة جديدة في عظم العانة لم يكن الطاقم الطبي للمنتخب على علم بها.