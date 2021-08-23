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إصابة مفاجئة قد تبعد "ثاني حارس مرمى" عن تشكيلة المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-23T12:38:53+0000
إصابة مفاجئة قد تبعد "ثاني حارس مرمى" عن تشكيلة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أنهى المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، الاثنين، الوحدة التدريبية الصباحية ضمن معسكره في مدينة قيصري التركية.

وتعرض حارس مرمى المنتخب الوطني "محمد حميد" لاصابة وكدمة اثناء التدريبات الصباحية، قد تبعده عن تشكيلة المنتخب.

وكان "جلال حسن" الحارس الاول تعرض لاصابة ابعدته عن المنتخب ليبقى الحارس "فهد طالب"، ما اضطر المدرب احمد جاسم لاستدعاء الحارس الرابع محمد صالح.

وابعد مدرب المنتخب "ادفوكات" اللاعبين "جيلوان حمد" و"أسامة رشيد" عن مباراتي كوريا الجنوبية وإيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي ستُلعب بداية الشهر المقبل.

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