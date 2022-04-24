إصابة مدرب منتخب الشباب العراقي بجروح بليغة إثر تعرضه لحادث .. صورتان

شفق نيوز/ أُصيب مدرب الشباب العراقي لكرة القدم الكابتن عماد محمد اليوم الأحد بجروح بليغة إثر انقلاب زورق كان يقله هو وبعض زملائه في نهر الكوفة بمحافظة النجف.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج الكابتن محمد، وزملائه من النهر بعد انقلاب زورقهم في وقت مبكر من صباح اليوم.

وتشير المعلومات إلى نقل مدرب المنتخب العراقي للشباب إلى مستشفى مدينة الصدر الطبي في النجف وإخضاعه لتدخل جراحي جراء إصابته بكسر في الجمجمة.

وتذكر التقارير الطبية بأن العملية الجراحية التي خضع لها محمد كانت ناحجة، وان حالته الصحية مستقرة.