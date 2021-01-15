إصابة مدرب باريس سان جيرمان بكورونا

شفق نيوز/ أعلن نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، يوم الجمعة، إصابة مدربه الجديد ماوريسيو بوكيتينو بفيروس كورونا، وغيابه عن مواجهة أنجيه مطلع الأسبوع بعد أن خضع للعزل الذاتي.

وسيقود المساعدان خيسوس بيريز وميجيل داجوستينو الفريق خلال المواجهة بالدوري غدا السبت.

وقال النادي في بيان: ”أظهرت الفحوص إصابة المدرب ماوريسيو بوكيتينو بفيروس كوفيد-19، وسيخضع للعزل الذاتي وسيتبع الإجراءات الصحية المناسبة“.

وحقق بوكيتينو، الذي تولى المسؤولية في وقت سابق هذا الشهر خلفا للمدرب الألماني توماس توخيل الذي أقاله النادي، أول ألقابه في ثالث مباراة فقط مع سان جيرمان، بعد فوزه بكأس السوبر الفرنسية يوم الأربعاء.

ويتأخر سان جيرمان حامل اللقب بفارق نقطة واحدة عن أولمبيك ليون متصدر الدوري.